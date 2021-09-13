Полузащитник «Ростова» Понтус Альмквист получил награду «БЕТСИТИ лучший гол сезона-2020/21».

Лучший гол шведского футболиста признали болельщики «Ростова». Мяч Понтуса «Ротору» в 23-м туре прошлого сезона РПЛ набрал 40 процентов голосов.

Награду БЕТСИТИ за лучший гол «Ростова» в сезоне-2020/21 получил Понтус Альмквист.

Приз Альмквисту перед матчем с «Краснодаром» вручил СЕО букмекерской компании БЕТСИТИ Юрий Нестеров.

«Мы специально перенесли вручение награды до первого домашнего матча «Ростова» со зрителями, чтобы болельщики смогли разделить радость с командой и поздравить Понтуса.

Альмквист постоянно прогрессирует. Его гол «Ротору» — результат выдающегося атлетизма, исполнительского мастерства и командной работы на стандартах.

Поздравляем! И верим, что лучшие голы Понтуса за «Ростов» еще впереди», — сказал Юрий Нестеров.