«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: хозяева сравняли счет

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Махачкалинское «Динамо» сравняло счет в матче против «Оренбурга» в 15-м туре РПЛ — 1:1.

На 78-й минуте у хозяев забил Эгаш Касинтура.