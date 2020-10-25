«Надо любить футбол, а не деньги». Степашин объяснил, почему Кокорин не перешел в «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в разговоре с «СЭ» объяснил, почему Александр Кокорин не вернулся в стан бело-голубых.

— Бувач говорил, что он летом хотел взять в «Динамо» Александра Кокорина, но по каким-то причинам не получилось.

— По финансовым.

— Только они?

— Да.

— А все слухи про «звонки сверху»?

— Нет.

— Такого не было?

— Нет, ну я же член совета директоров. Тем более, Кокору я знаю с 17 лет. Надо иногда цену себе знать, и всё будет нормально. Надо любить футбол, а не деньги. (Севастиан Терлецкий)

Полное интервью Сергея Степашина