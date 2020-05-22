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«Надо доверять своему тренеру». Рахимич доволен продлением контракта с Гончаренко

01:44
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Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич доволен решением клуба продлить контрнакт с главным тренером Виктором Гончаренко. Новое соглашение рассчитано до 2021 года.

— В ЦСКА принято долго работать с одним специалистом и доверять своим людям, — цитируют «Известия» Рахимича. — Ганчаренко чувствует себя в клубе как в семье. И это хорошо. А менять наставника каждые полгода-год — неправильно. Приходится постоянно перестраивать команду, а это непростой процесс. Надо доверять своему тренеру, верить в него и дать ему время спокойно работать

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1013843/sevastian-terletckii/piatyi-poshel-pochemu-tcska-sokhranil-svoego-trenera

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