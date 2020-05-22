«Надо доверять своему тренеру». Рахимич доволен продлением контракта с Гончаренко
01:44
Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич доволен решением клуба продлить контрнакт с главным тренером Виктором Гончаренко. Новое соглашение рассчитано до 2021 года.
— В ЦСКА принято долго работать с одним специалистом и доверять своим людям, — цитируют «Известия» Рахимича. — Ганчаренко чувствует себя в клубе как в семье. И это хорошо. А менять наставника каждые полгода-год — неправильно. Приходится постоянно перестраивать команду, а это непростой процесс. Надо доверять своему тренеру, верить в него и дать ему время спокойно работать
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1013843/sevastian-terletckii/piatyi-poshel-pochemu-tcska-sokhranil-svoego-trenera
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