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«Надеюсь, забью и «Зениту». Айртон — о голевой серии

22:17
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Защитник «Спартака» Айртон поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Надеюсь, забью и «Зениту». Я делаю все возможное, чтобы помочь команде. Но если сам не отличусь, а команда победит, то сильно не расстроюсь, мы будем делать все для достижения положительного результата», — сказал бразилец в интервью клубной пресс-службе.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в субботу, 3 октября. Начало — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://youtu.be/1GmXTyK7jvQ

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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