«Надеюсь, забью и «Зениту». Айртон — о голевой серии
22:17
Защитник «Спартака» Айртон поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
«Надеюсь, забью и «Зениту». Я делаю все возможное, чтобы помочь команде. Но если сам не отличусь, а команда победит, то сильно не расстроюсь, мы будем делать все для достижения положительного результата», — сказал бразилец в интервью клубной пресс-службе.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в субботу, 3 октября. Начало — в 19.00 (мск).
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