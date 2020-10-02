Защитник «Спартака» Айртон поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Надеюсь, забью и «Зениту». Я делаю все возможное, чтобы помочь команде. Но если сам не отличусь, а команда победит, то сильно не расстроюсь, мы будем делать все для достижения положительного результата», — сказал бразилец в интервью клубной пресс-службе.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в субботу, 3 октября. Начало — в 19.00 (мск).