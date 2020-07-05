«Надеюсь, увидимся в Лиге чемпионов». Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с чемпионством

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, возглавляющий сейчас «Марсель», прокомментировал успех петербургской команды в премьер-лиге. В воскресенье сине-бело-голубые победили «Краснодар» (4:2) и за четыре тура до конца турнира гарантировал себе чемпионский титул.

— Очень рад за «Зенит»! — начал Виллаш-Боаш. — Для меня это особенный клуб, он навсегда в моем сердце. Поздравляю всех футболистов, тренеров и лично господина Миллера, «Газпром». Конечно, поздравляю и Сергея Семака. Он мой друг. Он был частью моего тренерского штаба в «Зените», всегда помогал мне. Это человек, с которым очень приятно работать. Надеюсь, мы увидимся в следующем сезоне Лиги чемпионов. Буду очень рад вернуться в Санкт-Петербург. Надеюсь, это произойдет. (Гоша Чернов)