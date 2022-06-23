Источник: «Мир» станет титульным спонсором РПЛ

Национальная система платежных карт «Мир» станет титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, стороны улаживают последние детали контракта.

Отмечается, что соглашение планируется подписать на четыре года. Его сумма составить чуть менее 800 миллионов рублей в год.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что новый титульный спонсор будет представлен 9 июля на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.