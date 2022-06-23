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Источник: «Мир» станет титульным спонсором РПЛ

«Мир» станет титульным спонсором РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Национальная система платежных карт «Мир» станет титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, стороны улаживают последние детали контракта.

Отмечается, что соглашение планируется подписать на четыре года. Его сумма составить чуть менее 800 миллионов рублей в год.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что новый титульный спонсор будет представлен 9 июля на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mir-stanet-titul-ny-m-sponsorom-rpl-stoimost-kontrakta-menee-800-mln-rublej-v-god/
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Ашот Хачатурянц
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