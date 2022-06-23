Источник: «Мир» станет титульным спонсором РПЛ
«Мир» станет титульным спонсором РПЛ
Национальная система платежных карт «Мир» станет титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, стороны улаживают последние детали контракта.
Отмечается, что соглашение планируется подписать на четыре года. Его сумма составить чуть менее 800 миллионов рублей в год.
Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что новый титульный спонсор будет представлен 9 июля на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.
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15
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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Химки – Зенит
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