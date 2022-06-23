Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал получение 10-го номера в московском клубе. Ранее под этим номером выступал Алан Дзагоев.

«Для меня это большое событие, — приводит слова Облякова пресс-служба московского клуба. — 10 — не просто номер, а исключительная ответственность. И для меня честь взять эту ответственность на себя. Я сделаю все, чтобы оправдать доверие тренерского штаба, руководства и, конечно, болельщиков клуба. В конечном счете номер остается номером, все определит игра на поле».

В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач в 32 матчах за москвичей во всех турнирах. Контракт 23-летнего россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.