Обляков — о 10-м номере: «Для меня честь взять эту ответственность на себя»
Обляков назвал честью получение 10-го номера в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал получение 10-го номера в московском клубе. Ранее под этим номером выступал Алан Дзагоев.
«Для меня это большое событие, — приводит слова Облякова пресс-служба московского клуба. — 10 — не просто номер, а исключительная ответственность. И для меня честь взять эту ответственность на себя. Я сделаю все, чтобы оправдать доверие тренерского штаба, руководства и, конечно, болельщиков клуба. В конечном счете номер остается номером, все определит игра на поле».
В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач в 32 матчах за москвичей во всех турнирах. Контракт 23-летнего россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7536
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