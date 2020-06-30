Начало пути великого бомбардира: 19 лет назад Кержаков забил первый гол за «Зенит»

Сегодня, 30 июня, исполнилось 19 лет с момента первого гола форварда Александра Кержакова в составе «Зенита». Российский футболист вышел в стартовом составе сине-бело-голубых в матче 15-го тура РПЛ-2001 против «Спартака» (2:1).

Кержаков поразил ворота Максима Левицкого на 70-й минуте встречи, сравняв счет в поединке. После забитого мяча Александр улегся на газон, к нему подбежал Андрей Аршавин — и вместе они отпраздновали гол кувырками друг через друга.

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол). Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России (2010, 2011/12, 2014/15), один раз — обладателем Кубка страны (2009/10) и дважды завоевал Суперкубок России (2011, 2016).