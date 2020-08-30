«Началась охота на ведьм». Московская федерация футбола поддержала арбитра Еськова

Президент Московской федерации футбола (МФФ) Сергей Анохин считает недопустимым принятие решений на основании показаний полиграфа, комментируя возможную дисквалификацию арбитра Алексея Еськова.

Как ранее стало известно «СЭ», Еськов не прошел проверку на полиграфе после матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).

«На мой взгляд, сейчас абсолютно некорректно поступают с Алексеем Еськовым, который выполнял свою работу в соответствии с действующими инструкциями для арбитра ВАР, — приводит слова Анохина пресс-служба МФФ. — Если есть какие-либо подозрения в отношения Алексея Еськова должно быть организовано полноценное расследование. Проверка на полиграфе не может служить основанием для того, чтобы принимать решение обо всей карьере одного из наших лучших судей, имеющего категорию ФИФА и обслужившего множество международных матчей.

Если организовывать проверку на полиграфе, то комплексную, перед началом сезона для всех судей Премьер-лиги, а не на основании каких-то эмоциональных заявлений участников соревнований, иначе у нас каждый тур будут скандалы и требования проверить судей на детекторе лжи.

Началась охота на ведьм, и в этой нервной обстановке судьи начинают еще больше ошибаться. Сначала Спартак, потом Рубин, теперь тульский Арсенал — у всех есть претензии к арбитрам, и все видят за этим какие-то темные истории, хотя судья такой же человек, как и футболисты, и должен иметь право на ошибку.

От лица Московской федерации футбола хочу сказать, что мы внимательно следим за развитием ситуации и будем оказывать Алексею Еськову необходимую поддержку, до тех пор пока его вина не будет доказана полноценным расследованием, так как данные полиграфа не могут считаться объективной оценкой произошедшего и в юрисдикции Российской Федерации доказательством не является".