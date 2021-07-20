На стадионе «Зенита» заменили газон

На домашнем стадионе «Зенита» впервые с 2017 года полностью заменили газон, информирет пресс-служба клуба в Twitter.

«Теперь домашний стадион санкт-петербургского «Зенита» готов к старту нового сезона Российской Премьер-Лиги», — говорится в сообщении.

Реконструкция поля стартовала по завершении матчей Евро-2020 на арене. Полная замена газона включала в себя демонтаж существующего газона, выравнивание основания поля, а также укладку, выравнивание, подготовку и тестирование нового поля.

7 августа «Зенит» проведет матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» на новом газоне.