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Тренер вратарей «Спартака»: «Первые впечатления самые положительные»

12:37
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Тренер вратарей «Спартака» Луиш Эштевеш рассказал о первых впечатлениях о команде. По словам 45-летнего специалиста, в составе есть три прекрасных голкипера.

«Первые впечатления от «Спартака» у меня самые положительные, — цитирует Эштевеша сайт «Спартака». — В том числе от вратарей: у нас три прекрасных голкипера, каждый из которых настоящий работяга.

Ребров для меня не только помощник. Он сам является примером профессионала с большой буквы. В своем возрасте Артем показывает, как нужно работать.

Селихов пропустил достаточно много времени из-за травм и, к сожалению, снова получил повреждение. Сейчас ему нужно как можно быстрее забыть о прошлом, не оглядываться назад.

То же самое касается Максименко. Да, он много играл и провел отличный сезон, но все это уже позади. Впереди новые цели и новые задачи".

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-07-20-luish_eshtevesh__ob_edersone_zhuliu_sezare_dasayeve_i_vrataryakh_spartaka/

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