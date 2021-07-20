Тренер вратарей «Спартака»: «Первые впечатления самые положительные»
Тренер вратарей «Спартака» Луиш Эштевеш рассказал о первых впечатлениях о команде. По словам 45-летнего специалиста, в составе есть три прекрасных голкипера.
«Первые впечатления от «Спартака» у меня самые положительные, — цитирует Эштевеша сайт «Спартака». — В том числе от вратарей: у нас три прекрасных голкипера, каждый из которых настоящий работяга.
Ребров для меня не только помощник. Он сам является примером профессионала с большой буквы. В своем возрасте Артем показывает, как нужно работать.
Селихов пропустил достаточно много времени из-за травм и, к сожалению, снова получил повреждение. Сейчас ему нужно как можно быстрее забыть о прошлом, не оглядываться назад.
То же самое касается Максименко. Да, он много играл и провел отличный сезон, но все это уже позади. Впереди новые цели и новые задачи".
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-07-20-luish_eshtevesh__ob_edersone_zhuliu_sezare_dasayeve_i_vrataryakh_spartaka/
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