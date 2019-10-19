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На матче «Зенит» — «Ростов» ожидается до 55 тысяч зрителей

12:28

«Зенит» в матче 13-го тура чемпионата России против «Ростова» сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном; гости — в желтой форме, вратарь — в зеленом, информирует сайт питерского клуба.

На матче ожидается до 55 тысяч зрителей, гостей поддержат до 600 болельщиков.

У обеих команд по 26 очков и они отстают на 3 очка от лидирующего «Локомотива».

Зенит — Ростов

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-10-19-segodnya-zenit-sygraet-s-rostovom-na-gazprom-arene.htm

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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