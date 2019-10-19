«Зенит» в матче 13-го тура чемпионата России против «Ростова» сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном; гости — в желтой форме, вратарь — в зеленом, информирует сайт питерского клуба.

На матче ожидается до 55 тысяч зрителей, гостей поддержат до 600 болельщиков.

У обеих команд по 26 очков и они отстают на 3 очка от лидирующего «Локомотива».

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