На матче ЦСКА — «Зенит» ожидается около 26 тысяч зрителей

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об ожидаемом количестве зрителей на матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

«На матче ЦСКА — «Зенит» ожидается около 26 тысяч болельщиков», — сказал Брейдо «СЭ».

Матч состоится в субботу, 14 сентября, на «ВЭБ Арене». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.