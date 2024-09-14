ЦСКА дома сыграет с «Зенитом» в матче 8-го тура РПЛ в субботу, 14 сентября. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

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