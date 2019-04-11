"На людей не прыгай за сеткой, за стадионом". Хабиб предупреждал Гулиева

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 11 января после перехода Аяза Гулиева в "Спартак" призывал хавбека оправдать прозвище "Хабиб". В частности, он призвал "не прыгать на людей за сеткой, за стадионом".
"Аяз, смотри, не подводи. Тебя назвали Хабибом, так что на людей не прыгай за сеткой, за стадионом, - сказал Нурмагомедов на фоне материала "СЭ" "Давай, Хабиб!".
Три месяца спустя Гулиев был доставлен в полицию после избиения гражданина США Майкла Коу Джона Эли. 22-летний хавбек сломал американцу нос после инцидента на дороге.
Видео с камер: футболист "Спартака" Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на "красный".– baza (@bazabazon) 11 апреля 2019 г.
Бьёт раз, уходит, потом возвращается и начинает избивать по-настоящему. Наказывает. pic.twitter.com/bXGu2edwwP