Андреев заявил, что клуб не ведет работы по получению аргентинскими легионерами команды российского паспорта

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб не ведет целенаправленной работы по получению аргентинскими легионерами команды российского паспорта.

«На какой стадии находится процесс получения российского паспорта у аргентинцев Веры и Мансильи? Для этого вообще ничего не делается. Ни Лукас, ни Брайан не спрашивали нас о получении российского гражданства. Они оба это ляпнули журналистам, а дальше это все подхватили. Такого, чтобы Вера и Мансилья ходили по клубу и каждому говорили: «давайте, делайте нам гражданство» — нет. Аргентинцам получить российский паспорт не так просто: для его получения им нужно не только ребенка здесь родить, но и чтобы они имели ВНЖ, а их родители тоже сроком до пяти лет находились в России. До хрена всего! Даже элементарно — Вера и Мансилья должны прожить в России минимум пять лет, чтобы пошел процесс получения паспорта. «Оренбург» не может его ускорить, потому что есть определенный закон. Поэтому тема получения российского гражданства не муссируется среди других легионеров нашего клуба», — приводит слова Андреева Sport24.

Ранее Андреев в разговоре с «СЭ» выразил сомнение в необходимости получения российского гражданства для латиноамериканских легионеров команды.

За «Оренбург» выступают четверо аргентинских футболистов. Летом 2022 года в клуб перешли Лукас Вера, Брайан Мансилья и Сесар Флорентин, а в начале 2023 года состав команды пополнил Матиас Перес.

После 14 туров «Оренбург» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.