"На клубную почту пришло резюме итальянского тренера". Твит пресс-атташе "Енисея"

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис разместил в своем Твиттере запись с двумя кадрами.

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис разместил в своем Твиттере запись с двумя кадрами: на клубную почту аутсайдера РПЛ пришло резюме итальянского тренера Фьоренцо Металли.

Во вторник, 12 марта на странице болельщиков "Енисея" в соцсети ВКонтакте было опубликовано обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой уволить главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

Последний в интервью "СЭ" уже дал свой комментарий по этому поводу.