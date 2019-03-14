"На клубную почту пришло резюме итальянского тренера". Твит пресс-атташе "Енисея"

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис разместил в своем Твиттере запись с двумя кадрами: на клубную почту аутсайдера РПЛ пришло резюме итальянского тренера Фьоренцо Металли.
Во вторник, 12 марта на странице болельщиков "Енисея" в соцсети ВКонтакте было опубликовано обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой уволить главного тренера команды Дмитрия Аленичева.
Последний в интервью "СЭ" уже дал свой комментарий по этому поводу.
Только что на клубную почту пришло резюме итальянского тренера pic.twitter.com/UYEL5nDw11– Станислав Меркис (@Merkis_) 14 марта 2019 г.
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