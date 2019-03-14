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"На клубную почту пришло резюме итальянского тренера". Твит пресс-атташе "Енисея"

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис разместил в своем Твиттере запись с двумя кадрами.
Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис разместил в своем Твиттере запись с двумя кадрами.
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Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис разместил в своем Твиттере запись с двумя кадрами: на клубную почту аутсайдера РПЛ пришло резюме итальянского тренера Фьоренцо Металли.

Во вторник, 12 марта на странице болельщиков "Енисея" в соцсети ВКонтакте было опубликовано обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой уволить главного тренера команды Дмитрия Аленичева

Последний в интервью "СЭ" уже дал свой комментарий по этому поводу.

 

 

 

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