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Сегодня, 16:52

На «Газпром Арене» прошла викторина для болельщиков «Зенита» и «Факела»

Алина Савинова
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Перед матчем 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Факелом» на домашней арене сине-бело-голубых состоялась интеллектуальная викторина, посвященная футболу и исторической связи Петербурга и Воронежа, сообщает пресс-служба петербуржцев.

В мероприятии, которое прошло 21 сентября, приняли участие команды, образованные из болельщиков «Зенита» и «Факела», а также смешанные коллективы. Победителям были вручены ценные призы.

В тот же день фанаты питерской и воронежской команд приняли участие в эксклюзивной экскурсии по «Лахта Центру», на которой узнали интересные факты о здании и смогли насладиться видом на весь Петербург.

Матч между «Зенитом» и «Факелом» на «Газпром Арене» завершился победой хозяев со счетом 3:1. В следующем туре сине-бело-голубые 28 сентября на выезде сыграют против «Краснодара», а воронежцы днем ранее примут у себя «Рубин».

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 0 : 0
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 2 : 2
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 0 : 0
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 1 : 3
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

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