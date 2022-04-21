На форме «Спартака» в течение года будут появляться автографы ведущих игроков клуба из каждого десятилетия

«Спартак» представил обновленную форму, в которой сыграл в четвертьфинале Бетсити Кубка России против ЦСКА (1:0).

«Победное дерби мы провели в особой форме — с автографом Николая Петровича Старостина. В течение года столетия на нашей форме будут появляться автографы ведущих игроков клуба из каждого десятилетия», — говорится в сообщении «Спартака».

Победное дерби мы провели в особой форме — с автографом Николая Петровича Старостина ??



В течение года столетия на нашей форме будут появляться автографы ведущих игроков клуба из каждого десятилетия ? pic.twitter.com/kw4hf7DZA8 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 21, 2022

18 апреля «Спартак» отпраздновал столетие клуба.