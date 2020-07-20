На 76-м году ушел лучший бомбардир в истории «Факела» Владимир Проскурин

В воскресенье, 19 июля, на 76-м году ушел из жизни легендарный воронежский футболист Владимир Проскурин.

Владимир Григорьевич родился в Воронеже и практически всю свою футбольную жизнь этому городу. Начав клубную карьеру в воронежской «Энергии» в 1963 году, уже в следующем сезоне Проскурин дебютировал в «Труде», с 1964 по 1968 гг. проведя в составе флагмана воронежского футбола 146 матчей и забив в них 62 мяча. Затем после двух лет в ростовском СКА (41 матч, 22 гола) и московском «Спартаке» (семь матчей, четыре гола) Владимир Григорьевич с 1971 по 1978 гг. снова выступал за «Труд» («Факел»), проведя в составе нашей команды 239 матчей и забив в них 120 мячей.

Владимир Проскурин — лучший бомбардир воронежского клуба в истории, в его активе в составе «Труда"/"Факела» в общей сложности — 182 забитых в ворота соперников мяча.

Мастер спорта СССР. Игрок олимпийской сборной СССР (1969-1970). Тренер воронежского «Факела» (1980-1981). Старший тренер воронежского «Факела» (1981). Старший тренер воронежской «Стрелы» (1982-1983). Председатель Воронежской областной федерации футбола (2012-2017). Советник президента СФФ «Центр» (с 2018).