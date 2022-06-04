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Мяч Захаряна в ворота «Локомотива» признан голом месяца команды в мае

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Мяч полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в ворота «Локомотива» (3:3) в 29-м туре Тинькофф РПЛ признан голом месяца команды в мае, информирует пресс-служба клуба.

За гол хавбека свои голоса отдали 45,10% участников опроса. Второе место занял гол Захаряна в ворота «Спартака» (23,29%), третье — гол полузащитника в ворота «Алании» (7,70%). Голосование проводилось в соцсетях клуба.

В прошедшем сезоне 19-летний полузащитник провел за клуб 33 матча, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач.

Источник: https://fcdm.ru/news/miac-zaxariana-v-vorota-lokomotiva-priznan-vtb-golom-mesiaca-v-mae

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Арсен Захарян
РПЛ
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
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Динамо – Сочи
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 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
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