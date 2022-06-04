Мяч Захаряна в ворота «Локомотива» признан голом месяца команды в мае

Мяч полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в ворота «Локомотива» (3:3) в 29-м туре Тинькофф РПЛ признан голом месяца команды в мае, информирует пресс-служба клуба.

За гол хавбека свои голоса отдали 45,10% участников опроса. Второе место занял гол Захаряна в ворота «Спартака» (23,29%), третье — гол полузащитника в ворота «Алании» (7,70%). Голосование проводилось в соцсетях клуба.

В прошедшем сезоне 19-летний полузащитник провел за клуб 33 матча, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач.