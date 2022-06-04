Ледяхов считает, что Урунов не соответствует уровню «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что полузащитник Остон Урунов не соответствует уровню красно-белых.

«Урунов — игрок «Спартака», поэтому клуб должен с ним разбираться. У него контракт, пусть отрабатывает. Если не нужен красно-белым, значит надо продавать. Лично я не вижу его игроком стартового состава «Спартака». Все остальные полузащитники сильнее Урунова. Остон в «Уфе» не играл долгое время. «Спартак» — солидный клуб, уровень футболистов должен этому соответствовать. Урунов не дотягивает до этого уровня», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

В сезоне-2021/22 Урунов выступал за «Уфу» на правах аренды, 21-летний узбек провел 17 матчей за уфимцев и не отличился результативными действиями.

Сегодня, 4 июня «Уфа» объявила, что Урунов вернется в «Спартак» после завершения срока арендного соглашения.