Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о победе над «Спартаком» (3:1) в 7-м туре Тинькофф РПЛ.

— Мы здорово сыграли, если честно, — приводит Sport24 слова Облякова. — Кроме первых минут — в остальном, очень интересный матч. И со стороны «Спартака», и с нашей. Но ЦСКА победил заслуженно. Думаю, мы больше хотели выиграть, были более заряжены.

— Не думали, что третий гол могут отменить?

— Да, как только мяч коснулся моей руки... Окей, коснулся. Но правила же изменились: уже после руки мы сделали несколько передач, момент был заигран. Вот гол и засчитали!

— Ну если бы просто смотрели какой-то матч по ТВ — что бы подумали о таком моменте?

— Раз арбитр сразу не свистнул — надо было продолжать игру. По правилам гол должен был быть засчитан. Все просто!