"Мы тоже будем по вам скучать". "Анжи" - РПЛ

"Анжи" в своем официальном Твиттере ответил на пожелание удачи со стороны РПЛ в заключительном матче 30-го тура премьер-лиги против "Урала".

- Удачи, парни! - сообщается в аккаунте РПЛ.

- Мы тоже будем по вам скучать, - ответили в "Анжи".

Мы тоже будем по вам скучать 🙌 — ФК «Анжи» (@fc_anji) 25 мая 2019 г.

Напомним, "Анжи" досрочно вылетел из премьер-лиги. Команда из Махачкалы весь сезон испытывала финансовые проблемы.

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