"Мы тоже будем по вам скучать". "Анжи" - РПЛ

"Анжи" в своем официальном Твиттере ответил на пожелание удачи со стороны РПЛ в заключительном матче 30-го тура премьер-лиги против "Урала".
- Удачи, парни! - сообщается в аккаунте РПЛ.
- Мы тоже будем по вам скучать, - ответили в "Анжи".
Мы тоже будем по вам скучать 🙌— ФК «Анжи» (@fc_anji) 25 мая 2019 г.
Напомним, "Анжи" досрочно вылетел из премьер-лиги. Команда из Махачкалы весь сезон испытывала финансовые проблемы.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр
Опрос
Сколько клубов должно выступать в РПЛ?
Загрузка...