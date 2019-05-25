16:25 | Футбол — РПЛ

"Мы тоже будем по вам скучать". "Анжи" - РПЛ

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"Анжи" в своем официальном Твиттере ответил на пожелание удачи со стороны РПЛ в заключительном матче 30-го тура премьер-лиги против "Урала".

Удачи, парни! - сообщается в аккаунте РПЛ.

- Мы тоже будем по вам скучать, - ответили в "Анжи".

Напомним, "Анжи" досрочно вылетел из премьер-лиги. Команда из Махачкалы весь сезон испытывала финансовые проблемы.

Анжи - Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
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