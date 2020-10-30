Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на заявление «Краснодара». После матча команд, в котором красно-белые выиграли со счетом 3:1, гендиректор южан Владимир Хашиг заявил, что московский клуб одержал победу благодаря ошибкам арбитра Владислава Безбородова.

— Люди могут говорить все, что они думают, — сказал Тедеско. — Я не обижаюсь на эти слова. Проигрывать всегда обидно. Мы тоже расстраиваемся из-за своих поражений. Вместе с этим мы стремимся искать причину поражений в самих себе.

Признаюсь, в прошлом сезоне я тоже жаловался на некоторые решения арбитров. Поверьте, это были не лучшие поступки с моей стороны.

Что касается самой игры, то у «Краснодара» не было нескольких ведущих футболистов. Мы хорошо отыграли первый тайм, забили два гола, могли забивать и третий. Мы рады и горды, что выиграли в таком матче.

Первый наш гол обсуждали много, я видели эти передачи. С нами также возникало много спорных моментов — как в прошлом сезоне, так и в этом. Я этого не забуду. Например, матч с «Сочи», когда в наши ворота было назначено два пенальти. Как следствие — мы потеряли два очка.

Убежден, что нужно обращать внимание только на те моменты, на которые мы можем повлиять. Сейчас на нас пытались оказать давление тем, что отменили карточку Еременко. Постоянно пытаются расшатать нашу лодку, задачи ставятся именно такие. Всю эту энергию мы хотим поворачивать в положительное русло.

«Спартак» — это команда, которая должна беспокоить всех соперников. Независимо от того, на каком месте мы находимся — на первом втором, третьем или ниже. Мы чисты перед всеми, всегда играем на пределе своих возможностей и бьемся до конца. (Олег Кошелев)