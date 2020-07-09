Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:1).

— К «Ростову» готовились, больше занимаясь восстановлением, — написал Евсеев в Instagram. — Смотрел на ребят, понимал, что они поднаелись, что нужна не только ротация, но и нужно их всех отвлечь от футбола. Поэтому сделали прогулку в парке, старались разгрузить команду психологически, обойтись без замечаний. Когда головы свежие, то и ногам легче.

Несмотря на очень тяжелый матч с «Уралом», отнявший много сил, ребята вышли в Ростове голодными до игры. И выглядели физически очень прилично, в который уже раз отыграв 2-й тайм лучше соперника.

Ротация состава во многом получилась вынужденной. Выпали несколько человек: Пуцко и Неделчару по карточкам, а еще были травмы. Пришлось сильно изменить состав: сразу 6 перестановок в основе. Времени наиграть новые связи практически не было, но все равно в атаке сыграли качественно. Алиев, Агалров и Гиоргобиани выполнили все требования, которые были поставлены перед ними на единственной полноценной, а не восстановительной предыгровой тренировке.

Значит, мы выбрали правильную схему против «Ростова» и ни в одном футболисте не ошиблись. Понимали, что надо будет выдержать стартовый натиск, первые минут 15-20. И ждать заключительной части матча, потому что соперник играет в очень энергозатратный футбол и сил на концовку ему может не хватить. Так и случилось. И большую роль в победе сыграли наши замены.

Те игроки, кто предыдущие матчи начинали в основе, знали, что мы выпустим их во 2-м тайме. Мы проигрывали, но в перерыве я сказал: претензий нет ни к кому. Потому что было видно, что функционально команда в порядке и моменты у нас есть, надо только суметь их реализовать.

В середине 2-го тайма начал делать замены, это усилило нашу игру и в итоге «Уфе» хватило 7 минут, чтобы забить два гола. В матчах с теми клубами, которые стоят выше нас в таблице, занимая места с 1-го по 5-е, «Уфа» уступила только «Краснодару».

«Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Ростов» вместе взятые смогли взять у нас только 4 очка из 21 возможного и забить всего 3 мяча. У нас же в этих играх 13 очков и 7 голов. Идем дальше.