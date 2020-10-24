Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал первую победу в сезоне. Волгоградский клуб обыграл «Локомотив» (2:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

— Тяжелый матч, судейство неравнозначное, что в нашу сторону, что в сторону соперника, — начал Рекечинский в разговоре с «СЭ». — Наш настрой, желание и воля к победе сыграли основную роль. Еще самоотдача ребят.

— Начались уже разговоры по поводу будущего главного тренера Хацкевича. Эта победа поможет снять вопросы?

— Никаких разговоров не было. Это только слухи.

— Гогуа был вынужденно заменен. Что с ним?

— Еще не видел, пока не могу сказать, что с ним. Насколько я видел сверху, заднюю потянул.

— Было много стыков, много крови. Почему такая жесткость?

— Потому что цена очков очень высока. Особенно для нас. Поэтому такая отдача запредельная.

— «Ротор» многие уже определили, как клуб, который точно вылетит по итогам сезона. Как к этому относитесь?

— Мы не собираемся никуда вылетать. Будем биться до последнего. (Севастиан Терлецкий)