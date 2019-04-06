"Мы можем сделать шаг к нашей цели". Семак - о матче с "Локомотивом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его команда может сделать шаг на пути к чемпионству в матче 22-го тура премьер-лиги против "Локомотива". Специалист добавил, что красно-зеленые набрали хороший ход.

- Чем меньше матчей до конца сезона, тем интереснее ситуация в турнирной таблице. Каждая игра держит в напряжении, предугадать результат все сложнее... За это мы и любим футбол!

Нашу команду ждет набравший хороший ход "Локомотив". Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно завтра победить, но мы можем сделать шаг к нашей цели, - написал Семак в своем Инстаграме.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. "Локомотив" с 38 баллами располагается на 2-й строчке.

"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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