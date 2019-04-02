"Мы играем ради вас!". Обращение Магомеда Адиева к болельщикам "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев выступил с обращением к болельщикам команды, информирует официальный Инстаграм махачкалинского клуба.

После поражения от "Краснодара" (0:5) в 21-м туре РПЛ 41-летний российский специалист объявил, что уходит в отставку. Позже стало известно, что Адиев останется на посту главного тренера "Анжи" до конца текущего сезона.

– Я хотел бы поблагодарить Всех болельщиков "Анжи"! Вы поддерживаете меня на протяжении всего сезона и даже сейчас, когда я провалился в Краснодаре, вы меня в очередной раз поддержали. Мне очень приятно, что в эту трудную минуту Вы находитесь со мной. Я чувствую Вашу поддержку! Я обещаю, что приложу максимум своих возможностей и интеллекта, чтобы команда была боеспособной. Я – Ваш должник! Когда команду бросили практически все, только Вы мотивируете нас. Мы играем ради Вас! Вместе – мы и есть "Анжи", – передает слова Адиева пресс-служба команды.

Адиев возглавил "Анжи" перед началом текущего сезона. После 21 матча махачкалинцы занимают 14-е место в таблице РПЛ с 18 очками.

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