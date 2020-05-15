Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома организации рассказал, почему было решено возобновить футбольный сезон. Напомним, что Тинькофф-чемпионат России вернется 21 июня, также будут сыграны проведены матчи Кубка страны.

- Исполком единогласно принял решение возобновить сезон-2019-20, начиная с 21 июня, провести матчи чемпионата и Кубка России. Надо доиграть 8 туров чемпионата и несколько матчей Кубка. Такое завершение сезона позволит нам сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип при определении чемпиона, участников еврокубков и тех, кто покинет премьер-лигу. Также это позволит выполнить обязательства перед партнерами и спонсорами — пусть и не в полном объеме. Речь идет и теле-партнерах. Третий аргумент — возвращение футбола хотя бы на ТВ-экраны это то, что ждут болельщики. Все соскучились по футболу! Мы видим дефицит телевизионного контента. Возвращение футбола привлечет и тех россиян, которые ранее, возможно, не интересовались игрой. А слишком долгое отсутствие футбола таит в себе риск замещения футбола другими развлечениями.

Вообще хотим возвращения привычного образа жизни. Многие тяжело переживают это. В этой связи возвращение футбола станет позитивным сигналом обществу, что мы находимся на пути к возвращению привычного образа жизни. Это решение будет играть важную социальную роль. Футбол нужен командам, тренерам, игрокам. Простой негативно влияет на уровень мастерства и наносит урон футболу. При этом здоровье остается приоритетом. Думаю, в середине марта мы приняли правильное решение о приостановке чемпионата. Ни один футболист, тренер или сотрудник клуба не был инфицирован. Мы тогда очень мало знали об этом вирусе. А сейчас готовы намного лучше, чем в марте. (Дмитрий Зеленов)