Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов почтил память жертв трагедии, случившейся ровно 38 лет назад. 20 октября 1982 года, когда матч 1/16 розыгрыша Кубка УЕФА против «Хаарлема» подходил к концу, в давке погибли десятки красно-белых болельщиков.

— Трагедия в «Лужниках» занимает в истории «Спартака» такое же важное место, как и дни больших побед, — приводит слова Газизова сайт «Спартака». — Страшную давку, в которой только по официальным данным погибло 66 человек, нельзя забывать.

Мы должны помнить о событиях того холодного вечера, о людях, всей душой болевших за «Спартак» и не вернувшихся с футбола домой. Подобное никогда не должно повториться ни на одном стадионе. Вечная память!