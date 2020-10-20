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«Мы должны помнить о событиях того холодного вечер». Шамиль Газизов — о годовщине трагедии в «Лужниках»

10:17
Мемориал жертвам трагедии. Фото ФК «Спартак»
Мемориал жертвам трагедии. Фото ФК «Спартак»
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов почтил память жертв трагедии, случившейся ровно 38 лет назад. 20 октября 1982 года, когда матч 1/16 розыгрыша Кубка УЕФА против «Хаарлема» подходил к концу, в давке погибли десятки красно-белых болельщиков.

— Трагедия в «Лужниках» занимает в истории «Спартака» такое же важное место, как и дни больших побед, — приводит слова Газизова сайт «Спартака». — Страшную давку, в которой только по официальным данным погибло 66 человек, нельзя забывать.

Мы должны помнить о событиях того холодного вечера, о людях, всей душой болевших за «Спартак» и не вернувшихся с футбола домой. Подобное никогда не должно повториться ни на одном стадионе. Вечная память!

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-10-20-shamil_gazizov_o_godovshchine_tragedii_v_luzhnikakh/

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