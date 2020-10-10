«Мы были с ним как братья. Его отмечал сам Эйсебио» Юран вспоминает Василия Кулькова

Сергей Юран, поигравший с Василием Кульковым в «Спартаке», «Бенфике», «Порту» и «Миллуоле», делится воспоминаниями о друге.

— Очень печальная весть... Мы так много прошли вместе. Были с Васей как братья. Жили вместе, обедали, ужинали. В одни и те же клубы переходили. Отпуск вместе проводили. Одни и те же марки машин у нас были — БМВ... В один день родились. Оба — близнецы. Вася только постарше был на три года. Ушел от нас в 54 года... Да уж...

В «Бенфике» и «Порту» люди удивлялись: «Вроде один знак зодиака, а вы такие разные! Василий — такой спокойный, а ты — шебутной». Отвечал им — мы дополняем друг друга. Где надо быть поспокойнее — включался Вася, где порезче — уже я.

Как человек он был просто супер! Всегда можно было на него положиться. Отдать, что называется, жизнь на сохранение...

А какой футболист! Один из наших великих... Универсал. Мог играть и центрального защитника, и опорника, и на фланге. Неслучайно его выделял сам Эйсебио, когда смотрел игры «Бенфики». Говорил мне потом: «Немного я в жизни видел футболистов, которые на разных позициях действуют одинаково эффективно. Не просто дырки затыкают, а играют с умом — так, как надо!». Его же еще Лобановский в сборную пригласил... В конце 80-х заметил его.

В «Бенфике» вместе начинали, не зная языка, все время помогали друг другу. Жили рядом. Все делали вместе. В Англии был такой прикол. Там же руль справа. И вот мы неделю вместе ездили — привыкали. Когда Вася за рулем, то я был штурманом. Контролировали друг друга, чтобы на встречную полосу не выехать.

Спокойный, уравновешенный такой... Не помню, чтоб его кто-то мог вывести из себя. Надо было очень сильно постараться. Справедливый! Если он видел, что что-то не так, не молчал, отстаивал правду. Хороший семьянин. Печально...

В последний раз я его видел в прошлом году, в декабре. «Спартак» традиционно собирает ветеранов в манеже, накрывают столы.

И вот тогда я Васю увидел уже в тяжелом состоянии, не сразу даже узнал... Он сильно похудел, сбросил 30 или даже 40 килограмм. В шапочке сидел, в куртке... Видимо, после «химии». Пообщались, конечно. Но грустно было... Я помню его таким большим, крепким, здоровым. Как он сам себя ощущал? В любом случае, в голове какие-то мысли, наверное, проскальзывали. Все это висит, давит... Но Вася никогда не жаловался, все держал в себе. Понимал, что болезнь серьезная, но надежды не терял. Я тогда не увидел какой-то обреченности в его глазах. Такой вот был последний разговор...

Жестокая болезнь! Рак никого не щадит... По-моему, в понедельник состоятся похороны. Конечно, поеду. Надо проводить друга... (Виталий Айрапетов)