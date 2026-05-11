Полузащитник ЦСКА Фиров побил рекорд Олисе в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Имран Фиров отметился голом и результативной передачей в матче 29-го тура чемпионата России против «Пари НН» (2:1).

Эта игра стала для 18-летнего футболиста дебютной за армейцев в РПЛ.

Как сообщает Opta Sports, Фиров — самый молодой игрок с 2009 года (с момента начала сбора статистики), оформивший «гол + пас» в дебютном матче в чемпионате страны. Он побил рекорд, который Секу Олисе установил в октябре 2009-го в возрасте 19 лет.

Также Фиров стал самым молодым игроком с «гол + пас» в РПЛ со времен Сергея Пиняева в 2022 году. Пиняев был младше на 74 дня (18 лет 4 дня). А до этого голом и передачей в турнире отметились еще два футболиста в возрасте до 18 лет: Алексей Миранчук (2013 год, 17 лет) и Жано Ананидзе (дважды в 2009 году, 17 лет).

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