Мутко рассказал, как сделать чемпионат России более конкурентным
Бывший глава РФС Виталий Мутко высказался о конкурентоспособности чемпионата России и влиятельности «Зенита» в премьер-лиге.
«Если мы хотим делать его (чемпионат) более конкурентным, тогда нужно, чтобы вся система была равноудаленной для всех. Тогда будет идеально. Потому что футбол — сложная вещь, ни один клуб не обходится без спадов. Во время этого спада одному помогают, но не то чтобы впрямую, но в принципе, поэтому он не теряет, а другой заваливается.
Мы видели этот чемпионат: и «Зенит» терял, была возможность у «Спартака», потом и он потерял, ЦСКА и «Локомотив» поднимались. Поэтому я думаю, что у нас должен быть конкурентоспособный чемпионат, потому что шесть-семь клубов имеют очень серьезную экономическую основу. А это не в каждой стране мира есть. Ведь для клубов нужно четыре составляющие — финансы, тренер, набор игроков и болельщики", — сказал Мутко «РИА Новости».
«Зенит» в сезоне-2020/21 стал чемпионом России в третий раз подряд. Второе место занял «Спартак», третьим стал «Локомотив».
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