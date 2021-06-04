Экс-капитан ЦСКА Евгений Варламов рассказал в интервью «СЭ» о защитнике Эдуарде Югрине, с которым вместе играл за «КАМАЗ».

— Югрина, который отсидел 13 лет за убийство, в тюрьме навещали?

— Нет. Но помогал финансово. Посылал вещи, цээсковскую экипировку, еще что-то. Иногда Эдик звонил с зоны. Сидел в Удмуртии, город Сарапул, колония строго режима.

— Югрин говорит, что невиновен. Верите?

— Верю! Крови на нем нет. Просто многое взял на себя. Потому и срок такой отмотал. Надо знать Югрина. Не тот человек, чтобы пойти на убийство. Со стороны кажется суровым. А на самом деле — добряк. Отзывчивый, всегда можно положиться. Вспоминаю наши матчи за «КАМАЗ». Сколько же Эдика били, провоцировали! Никогда не отвечал.

— Сейчас где?

— Под Ставрополем. В Челнах уже ничего не держит. Пока сидел, жена подала на развод. Сын в другом городе учится. А Эдик устроился в компанию, которая строит деревянные дома. Он на все руки мастер.

— Нормальным человеком вышел?

— Если и поменялся, то в лучшую сторону. Спокойнее стал. Мудрее.

(Александр Кружков)

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