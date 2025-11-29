Мусаев заявил, что Махачев его вдохновляет

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением о российском бойце UFC Исламе Махачеве.

— Меня вдохновляет этот человек, как и Хабиб с младшим братом.

— Ислам сейчас достиг того статуса, который был у Хабиба?

— Их не стоит сравнивать. Они оба великие, и никогда не будут конкурировать между собой.

— Кто в команде еще интересуется единоборствами?

— Я обсуждаю это с Абдулкадыровым, потому что мы дагестанцы. Мойзес тоже говорит и следит за UFC.

В ночь с 15 на 16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.