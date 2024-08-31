«Пари НН» — «Зенит»: Лусиано Гонду оформил дубль

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«Зенит» забил второй мяч в ворота «Пари НН» в матче 7-го тура РПЛ — 2:0.

На 57-й минуте дубль оформил Лусиано Гонду. Аргентинец проводит дебютный мяч за «Зенит».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Зенит».