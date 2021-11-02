Мусаев рассказал, влиял ли Галицкий на выбор состава «Краснодара»
Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слухи о влиянии владельца клуба Сергея Галицкого на выбор состава команды.
«Это странные разговоры, — сказал Мусаев в программе «Сычев подкаст и Денис Казанский» на YouTube. — Так это не может работать. Если ты проводишь тренировки, а тебе говорят, кого ставить, то ты долго не проработаешь. Месяц, два, три — и все сломается. Да, Галицкий погружен, он обо всем спрашивает. Но такие вещи никогда не делал. Наверное, это самый забавный стереотип о Сергее Николаевиче».
Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018 по 2021 год. Под его руководством краснодарская команда дважды становилась бронзовым призером чемпионата России.
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