Мусаев начнет обучение на тренерскую лицензию PRO этим летом
16:00
Как стало известно «СЭ», старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев этим летом начнет обучение на тренерскую лицензию PRO. Тогда он сможет быть главным тренером и официально работать с клубами премьер-лиги.
В прошлом году сам специалист сообщал, что УЕФА отказалась допускать его к обучению в виде исключения. 36-летний тренер работает с «Краснодаром» с 2018 года. За это время он привел команду к бронзовым наградам чемпионата России сезона-2018/19, а также выводил «Краснодар» в 1/8 финала Лиги Европы.
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