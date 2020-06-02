Мусаев начнет обучение на тренерскую лицензию PRO этим летом

Как стало известно «СЭ», старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев этим летом начнет обучение на тренерскую лицензию PRO. Тогда он сможет быть главным тренером и официально работать с клубами премьер-лиги.

В прошлом году сам специалист сообщал, что УЕФА отказалась допускать его к обучению в виде исключения. 36-летний тренер работает с «Краснодаром» с 2018 года. За это время он привел команду к бронзовым наградам чемпионата России сезона-2018/19, а также выводил «Краснодар» в 1/8 финала Лиги Европы.