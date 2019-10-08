Мурад Мусаев: «Хочу учиться, развиваться, но УЕФА лишает меня такой возможности»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» рассказал, когда получит тренерскую лицензию PRO. Тогда он сможет быть главным тренером и официально работать с клубами премьер-лиги.

— К учебе на лицензию PRO сможете приступить не раньше следующего лета?

— Да. Тогда меня официально заявят в качестве главного тренера «Краснодара», и смогу полноценно руководить командой в еврокубках и матчах РПЛ. Вообще-то Андрей Лексаков направлял запрос в УЕФА. Чтобы мне в виде исключения разрешили начать обучение на категорию PRO уже в этом году.

— И что?

— УЕФА ответил категорическим отказом. Вот тут возникают вопросы. Для чего лицензия PRO? Чтобы быть тренером команды премьер-лиги. Я стал им еще весной 2018-го, в прошлом сезоне мы заняли третье место в чемпионате, пробились в 1/8 финала Лиги Европы. Своими результатами показал, что могу работать в РПЛ. Ну и зачем мне ждать еще год, чтобы приступить к обучению?! Абсурд!

— Да уж.

— Я хочу учиться, развиваться, но УЕФА сейчас лишает меня такой возможности.

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