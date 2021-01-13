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Мурзагулов: «Уфа» для Газизова родной клуб, а он для нас родной человек. Должности нам не важны»

15:53
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал «СЭ» возвращение Шамиля Газизова в клуб.

— Нам должности не важны, главное — что он рядом с клубом. Мы родная для него команда, он родной для нас человек. Пока будем работать в консультативном режиме, а там посмотрим, к чему это приведет. Сейчас главное, что он начинает нам помогать своими умными советами. В том числе по поводу трансферов.

Газизов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года, а покинул клуб уже 8 декабря. На данный момент уфимцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками в активе.

(Константин Колмаков)

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