Мурило: "Надеюсь, в "Локомотиве" за мной будут наблюдать из сборной Бразилии"

Защитник "Локомотива" Мурило рассказал, почему выбрал российский клуб. Он отметил, что его привлекла возможность играть в Лиге чемпионов.

– Я всегда мечтал сыграть в Лиге чемпионов. Это в том числе заставило меня принять предложение "Локомотива", – цитирует Yahoo Sports Мурило. – Это отличная команда, в ней собраны сильные игроки. Пришел в "Локомотив" со скромными ожиданиями, но все складывается хорошо. Я надеюсь, что так и продолжится. С Чорлукой нам удалось хорошо друг друга понять, хотя говорим мы на разных языках. Он очень мне помогает. Также я многое примечаю для себя на тренировках. Смогу многому научиться у Чорлуки. Он очень опытный, настоящий лидер.

Конечно, в России кажется, будто ты в другой реальности. Это непросто. Но переводчик помогает пройти адаптацию наряду с Гильерме и Эдером. Их помощь очень важна на тренировках.

Когда я узнал, что переезжаю в Россию, готовился к этому. Конечно, зима может усложнить ситуацию. Но я уверен, что она мне не навредит. В России сильный чемпионат с качественными игроками. Надеюсь, за мной будут наблюдать и из сборной Бразилии.