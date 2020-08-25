Защитник «Локомотива» Мурило рассказал, как проходила его адаптация в московском клубе.

— Хороший чемпионат. Здесь выступает множество классных игроков из России и других стран, — цитирует игрока сайт «Локо». — Всегда очень высокий градус борьбы. Так как я не играл в других лигах, мне сложно сравнивать. Но топовые команды больше атакуют, команды поскромнее больше обороняются. Обычная ситуация.

— Но ты можешь сравнить чемпионат России с чемпионатом Бразилии.

— Главные отличия в атаке. Бразильские нападающие без раздумий берут игру на себя, идут в дриблинг, обыгрывают одного-двух соперников. В России это не всегда так.

— Когда ты только перешел в «Локомотив», тебя часто критиковали в прессе. Обращаешь на это внимание?

— Я совсем не в курсе, что пишет пресса. К самому себе у меня очень высокие требования, поэтому стараюсь концентрироваться на игре и соответствовать уровню, которого хочу достигнуть.

— При этом все отмечают, что после перерыва ты заиграл намного увереннее.

— Сложился комплекс причин. Новый тренер придал мне уверенности. К тому же я провел уже год в России и адаптировался, начал лучше понимать партнеров на поле. Хотя поначалу было очень сложно.

— В матче со «Спартаком» ты зрелищно подключился к атаке, исполнил финт Зидана. При этом обычно ты играешь очень аккуратно и не рискуешь.

— Все зависит от ситуации на поле. Иногда я вижу, что впереди свободное пространство и можно подключиться к атаке. Иногда, что лучше отдать пас назад. Когда не надо рисковать, мы не рискуем. Но если риск минимален, почему бы не пойти вперед?

— Чорлука дает советы?

— Ведран мне очень помог. Но при этом практически не давал советов, потому что во время тренировок и матчей все становится понятно без слов — кто куда бежит, кто какую позицию занимает.

— В адаптации вне поля тебе наверняка помогали Гильерме и Эдер.

— Гильерме — всегда рядом и готов помочь в любой ситуации. Очень важно, чтобы рядом был близкий человек. Гильерме и Эдер дают даже не бытовые советы — намного важнее, чтобы тебя поддержали в трудной ситуации, успокоили. То есть больше психологические аспекты.

— Когда ты перешел в «Локомотив», то играл сначала в обороне, затем в опорной зоне, сейчас снова вернулся в защиту. Где комфортнее?

— Для меня не принципиальна позиция на поле. Готов сыграть там, куда поставит тренер. Главное, помогать команде.