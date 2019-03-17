Мурад Мусаев: "Сделали пару подарков "Локомотиву", один из которых соперник использовал"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после поражения от "Локомотива" (0:1) в матче 20-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные допускали много индивидуальных ошибок в центре поля.

– "Локомотив" одержал заслуженную победу, соперник был острее, мобильнее, – цитирует "Матч Премьер" Мусаева. – Да, третья игра за неделю, но нам не удалось сыграть надежно. Сделали пару подарков "Локомотиву", один из которых соперник использовал. Потери в центре – индивидуальные ошибки, сложно объяснить, почему принимались такие решения.

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