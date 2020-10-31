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Мурад Мусаев: «Пытались отыграться, но на замену выходили молодые ребята»

18:50
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

— Трудно комментировать. Много борьбы было, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Не справлялись с подборами. Во второй половине пропустили со стандарта. Пытались отыграться, но на замену выходили молодые ребята.

Ахмат — Краснодар

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