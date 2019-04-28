Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над ЦСКА (2:0) рассказал, что не видит ничего страшного в сложном графике команды, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Какая ситуация с Ари и Олссоном?

– Надеюсь, они со вторника выйдут тренироваться в общую группу, но с небольшими ограничениями. Мы планируем их в заявку на игру с "Ростовом". Думаю, можно будет ждать их выхода.

– Матвей Сафонов каждую игру проводит хорошо. Значит ли это, что у Синицына и Крицюка нет шансов?

– Какая ситуация – в прошлом году был первым номером Синицын. В последних матчах тогда мы дали шанс Крицюку, он проявил себя хорошо, мы не стали его менять. Потом пошли травмы, опять был шанс у Синицына. Потом и он травмировался, вышел Матвей. Он сейчас проводит очень сильную часть сезона, поэтому пока нет смысла менять его. А так у нас три отличных вратаря, они конкурируют между собой, кто сильнее, тот будет играть.

– Как считаете, способен ли Фьолуссон играть регулярно в стартовом составе, а не в экстренных случаях? Не кажется ли вам, что Спаич становится надежнее в паре с Фьолуссоном?

– Фьолуссон провел сильный матч. Так складывается, что он играет против топ-команд – последний раз до этого он играл с "Валенсией", потом был "Спартак", и он проявил себя с лучшей стороны. Если мы поймем, что Фьолуссон сильнее, то он будет играть. Мы убеждаемся, что у нас 3 сильных защитника. Урош стал увереннее. Он изначально приехал в "Краснодар" в плохом состоянии – был на Чемпионате мира, там травмировался, был разобран. Поэтому начало чемпионата было тяжелым, но он хорошо работал. С ЦСКА они с Фьолуссоном вдвоем сняли верх.

– "Краснодару" предстоят три матча на выезде. Как оцените неоптимальный календарь и шансы оказаться в зоне Лиги Чемпионов?

– Я бы не хотел делать расклады. Наша задача – концентрироваться на каждой следующей игре. Нам нужно сыграть следующий матч максимально хорошо, добиться результата. График? Я не вижу чего-то страшного. Каждая команда играет 15 матчей на выезде, 15 – дома. Из-за того, что перенесли игру с "Енисеем", нам придется 3 раза играть на выезде. Но на тот момент это было самое оптимальное решение, потому что в Красноярске было играть невозможно.

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