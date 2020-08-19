«Можем вообще играть без легионеров. Уровень будет абсолютно другой». Семак о лимите

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура премьер-лиги против ЦСКА (2:1).

— Почему в центре обороны вы выбрали вариант с Дугласом Сантосом, а не Прохиным? Рассматривался ли вариант с тремя защитниками?

— Дуглас — универсальный игрок, и в тренировочном процессе мы посмотрели несколько вариантов. Он хорошо понимает эту позицию, он умный игрок, который может действовать и в центре обороны, и в центре полузащиты, и слева. Для него не было большой сложности сыграть там. Остальные варианты рассматривались, но, исходя из соперника, мы выбрали вариант с Дугласом в центре. Жирков тоже сыграл здорово.

— Вы говорили, что лимит не помогает российским футболистам развиваться. Но с лимитом молодым игрокам сложно попадать в состав. Пример — Прохин и Сантос...

— Я просто выражаю свое мнение. Можно вообще запретить все и играть без легионеров. Уровень будет абсолютно другой. Но если мы хотим видеть наш футбол сильным, то нужно ждать. Конкурентоспособности лимит не добавляет. Посмотрите заявки клубов: сколько там местных? В большинстве местных мало, но это не мешает иметь сильные сборные и клубы. (Гоша Чернов)