Бывший полузащитник сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин отметил качества защитника «Спартака» Виктора Мозеса и оценил игру красно-белых в текущем сезоне.

29-летний нигериец забил первый гол за «Спартак» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1). Московская команда с 27 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

«Мне кажется, было понятно, что это сильный футболист для нашего чемпионата. Мозес усилил нужную позицию для «Спартака». Я помню, как он играл за «Уиган» против нас. Он больше играл с мячом. Сейчас — больше на дистанции. Провел много времени в «Интере» и «Челси»», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Кто показывает самую стабильную игру в РПЛ? «Спартак». Они искали человека на правую бровку, его нашли. Нападение — Понсе и Ларссон — выглядит стабильно».