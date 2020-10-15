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Мозес стал игроком «Спартака»

21:15
Виктор Мозес (слева). Фото AFP
Виктор Мозес (слева). Фото AFP
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Полузащитник Виктор Мозес перешел в «Спартак». Сегодня вечером официальный Twitter красно-белых опубликовал пост с фрагментом песни Луи Армстронга «Go Down Moses», намекнув на трансфер футболиста.

— Я получил сообщение! Сделаем красиво, — ответил Мозес в Twitter.

29-летний нигерийский футболист принадлежит «Челси». В минувшем сезоне хавбек играл на правах аренды за «Фенербахче» (7 игр, 1 гол и 1 голевая) и «Интер» (20 матчей, 5 результативных передач). Портал transfermarkt.de оценивает Мозеса в 6 миллионов евро.

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