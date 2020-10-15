Мозес стал игроком «Спартака»
21:15
Полузащитник Виктор Мозес перешел в «Спартак». Сегодня вечером официальный Twitter красно-белых опубликовал пост с фрагментом песни Луи Армстронга «Go Down Moses», намекнув на трансфер футболиста.
— Я получил сообщение! Сделаем красиво, — ответил Мозес в Twitter.
I got it! Сделаем красиво ?#FCSM ??? https://t.co/14eO7AzlSG pic.twitter.com/5rlm0u7zOo— Victor Moses (@VictorMoses) October 15, 2020
29-летний нигерийский футболист принадлежит «Челси». В минувшем сезоне хавбек играл на правах аренды за «Фенербахче» (7 игр, 1 гол и 1 голевая) и «Интер» (20 матчей, 5 результативных передач). Портал transfermarkt.de оценивает Мозеса в 6 миллионов евро.
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